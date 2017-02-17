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Karaman’da Referandum Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Karaman’da Referandum Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Karaman'da Vali Süleyman Tapsız, başkanlığında referandum güvenliği toplantısı yapıldı.

Karaman'da Vali Süleyman Tapsız, başkanlığında referandum güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Alan, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutamı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve ilçe kaymakamları katıldı.

Referandum öncesinde daha güvenli, işbirliği içinde ve yapıcı geçmesi adına birlikte değerlendirme, görüş ve düşünceleri paylaşmak için biraya geldiklerini ifade eden Vali Süleyman Tapsız, "Amacımız, rahat ve huzurlu bir referandum süreci geçmesini sağlamak. Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Karaman daha önceki seçimleri ve referandumları seviyeli ve olgunluk içerisinde tamamlamış. Bu referandumda da aynı seviyeyi ve olgunluğu göstereceğine inanıyorum. Referandum öncesi ve sonrası olmak üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. OHAL kapsamında günlük hayatta daha önce herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi referandum sürecinde de yaşanmayacaktır. Bizlere düşen görev, siyasi partilere bu dönemde propagandalarını en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak. Referandum günü bütün ilçelerde ve il merkezinde seçim harekat merkezleri oluşturularak seçimi an itibariyle izleyerek raporlayacağız ve o raporları da buradan bakanlığa göndereceğiz. Hiçbir sıkıntıya girmeden herkesin özgürce, düşüncelerini ifade edebildiği bir ortam yaratarak bu referandumu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Karaman'da sorunsuz bir referandum geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

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