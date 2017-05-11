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Karaman’da “Sağlık İçin Pedal Çeviriyoruz” Etkinliği

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Karaman’da “Sağlık İçin Pedal Çeviriyoruz” Etkinliği
Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "sağlık için pedal çeviriyoruz" bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "sağlık için pedal çeviriyoruz" bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu önünde başlayan ve Molla Fenari Caddesi, İsmet Paşa Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet caddelerini takip eden bisiklet turu sonrası etkinliğe katılanlar, Kazım Karabekir Spor Salonu önünde tekrar bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bisiklet turuna katılarak çok mutlu olduklarını belirten gençlik merkezi üyeleri, "Aslında günlük hayatımızda hepimiz çok fazla hareketsiz kalıyoruz. Bugün bisiklet kullanarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. İnsanlar en azından yakın mesafedeki işlerini arabalarıyla değil de bisiklet kullanarak halletse, hem hareket etmiş olacaklar hem de bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklar. Vatandaşlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştular.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Fiziksel hareketin artırılması amacıyla Karaman Gençlik Merkezi olarak "sağlık için pedal çeviriyoruz" sloganı ile bisiklet etkinliği düzenledik. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak ve iyi uygulamalara dikkat çekmek amacıyla bu tür aktivitelerimiz farklı etkinliklerimiz ile devam edecek. Çünkü obezite ile mücadelenin en uygun ve en ucuz yöntemi hareket etmektir" dedi.

Karaman’da “Sağlık İçin Pedal Çeviriyoruz” Etkinliği

Karaman’da “Sağlık İçin Pedal Çeviriyoruz” Etkinliği

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