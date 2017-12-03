Karaman’da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı bir otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı bir otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek-Balkusan köyü yolu üzerinde şüphe üzerine 70 plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil, 3 adet mızrak ucu, 4 adet yüzük, 4 adet obje, 95 adet sikke, 3 adet detektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 3 adet kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, otomobilde bulunan M.D (26), A.G (29), İ.G (18), C.Ç (19), ve S. K (22) gözaltına alındı.