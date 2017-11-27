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Karaman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Karaman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Karaman'da bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mükrebil Y. (46) yönetimindeki 33 U 4923 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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