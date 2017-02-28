Karaman’da Vergi Haftası Etkinlikleri

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle defterdarlık personelini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle defterdarlık personelini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Defterdar Vekili Recep Sümer ve beraberindeki heyet katıldı. Defterdar Vekili Sümer ziyarette, Vali Tapsız'a kurum çalışmaları ve ergi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Bu yıl 28. kutlanan Vergi Haftası'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Tapsız, Vergi Haftası nedeniyle kurum çalışanlarını tebrik etti. Verginin önemine vurgu yapan Vali Tapsız, "Tüm kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve daha etkin bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için devletimizin gerekli olan başlıca gelir kaynağı şüphesiz vergi gelirleridir. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, ödenen vergiler ile sağlanacaktır. Vergi Haftası münasebetiyle vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutluyor, tüm kişi ve kuruluşlarımıza da, kazançlarının bir bölümünü vergi olarak ödemenin huzuru içinde, sağlıklı ve hayırlı bol kazançlı yıllar temenni ediyorum" dedi.