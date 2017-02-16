Karaman’dan Rektör Alkan’a Ziyaret

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman ve MYK Denetleme Dairesi Başkanı Nuri Bilseloğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman ve MYK Denetleme Dairesi Başkanı Nuri Bilseloğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti.

Türkiye'de uluslararası akreditasyona sahip 67 kuruluşun bulunduğunu açıklayan MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman, 93 kuruluşun ise yetkilendirme sürecinin devam ettiğini, bu kuruluşların içinde Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) bünyesinde yer alan Hitit Üniversitesi Personel Bilgilendirme Merkezi'nin de bulunduğunu söyledi.

Karaman, HÜBTUAM'da Nisan ayından itibaren sadece Çorum'a değil, bölgeye hizmet edecek düzeyde Hitit Üniversitesi ile ÇTSO işbirliğinde başta inşaat sektörü olmak üzere tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin başlamasını planladıklarını sözlerine ekledi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, 48 meslek dalı için uygulanan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun ileriki yıllarda bütün teknik meslekleri kapsayacak gibi göründüğünü kaydederek, Çorum'da bu belgeyi almak isteyen kişi ve kuruluşların, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'na başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi'nin de Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilme konusunda akredite olmasının ardından Çorum'un bölgede söz sahibi olmasında bir artı daha kazanacağını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise HÜBTUAM'ın en başından bu yana kalite ve kalite güvence sistemlerinin ön planda tutulduğu ve planlandığını vurgulayarak "Amacımız, çeşitli cihazların yer aldığı kapalı bir mekan oluşturmak değil, bölgede başta sanayi ve tarım olmak üzere pek çok alanda hem bölgenin ihtiyacını karşılamak hem de ilimize yeni açılımlar sağlayacak çalışmaların yapılmasını sağlamaktır. Bölgemizdeki en önemli araştırma merkezi olan HÜBTUAM'da Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda başlattığımız çalışma da bunlardan birisidir" dedi. Rektör Prof. Dr. Alkan, bu projenin tamamlanmasıyla ilimizin ve bölgesinin önemli bir eksikliğinin giderilmesinin yanı sıra eğitimin dışında Hitit Üniversitesinin Çorum'a katkı sağladığının altını çizerek projeye katkılarından dolayı MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman ile bu süreçte olduğu gibi her zaman Hitit Üniversitesine destek veren ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'a teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrasından HÜBTUAM'ı gezen heyet laboratuarlarda incelemelerde bulundular.