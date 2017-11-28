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Karamürsel’de Yanlışlıkla Yıkılan Bina Onarıldı

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Karamürsel’de Yanlışlıkla Yıkılan Bina Onarıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapan bir kepçe tarafından yanlışlıkla duvarı yıkılan bina, yıkımı yapan inşaat...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapan bir kepçe tarafından yanlışlıkla duvarı yıkılan bina, yıkımı yapan inşaat şirketi tarafından onarıldı.

Dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir binanın iki katı, yan binada gerçekleştirilen kentsel dönüşüm yıkımları sırasında yanlışlıkla yıkılmıştı. 4 katlı binada meydana gelen olay sonrasında binanın 2 katındaki odaların duvarını yıkılmış, içerisindeki eşyalar zarar görmüştü. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında yıkımı gerçekleştiren firma tarafından, zarar gören binanın duvarları onarıldı. Firma yetkilileri, hasar gören evlerde yaşayanlara meydana gelen olay sonrası oluşan tüm zararların karşılanacağını sözünü verdiler.

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