Karanlık Dünyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydınlattı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 25 yıldır göremeyen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yaklaşık 700 bin TL'yi...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 25 yıldır göremeyen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yaklaşık 700 bin TL'yi bulan tedavi masraflarıyla yeniden ışığa kavuştu.

Sandıklı Çay Mahallesinde ikamet eden Mustafa Duman, 17 yaşındayken halk arasında "tavuk karası" veya "gece körlüğü" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" yüzünden görme yetisini kaybetti. 25 senedir görme yetisi olmanda yaşayan Duman'ın bu durumu, arkadaşının yardımı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup sayesinde değişti. Mektubun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İstanbul'daki bir hastaneden davet alan Duman'a bilgisayarlı bir cerrahi operasyon yapıldı. Operasyonun ardından Duman'ın gözüne bir cihaz takıldığı ve kısmen görmeye başladığı belirtildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çay Mahallesindeki evinde ziyaret ettiği Duman ile sohbet ederek geçirdiği operasyonlarla ilgili kendisinden bilgi aldı.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Konu hakkında Duman, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bilgisayar desteği ile Türkiye'de 8 kişiye yapılan operasyonlardan birisi de bana nasip oldu. 25 senedir karanlıkta yaşıyordum şükür şimdi görme yeteneğimi tekrar kazandım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, hükümetimizin her zaman arkasındayız. Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'e, bu süreçte bizlerin yanında olduğu ve yalnız bırakmayarak konunun takipçisi olduğu için minnettarız."