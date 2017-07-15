Karasu’nun Asayiş Durumu Masaya Yatırıldı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelen Karasu Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü tarafından Karasu'nun...

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelen Karasu Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü tarafından Karasu'nun asayiş durumu hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Kızılcık Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikimi programı sonrası Karasu Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Altunel, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İsprioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 buçuk saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda, Karasu'nun öncelikli sorunları ve asayiş durumu masaya yatırılırken, ilçe merkezi, sahil şeridi ve çevre mahallelerdeki sorunların görüşüldüğü öğrenildi. Karasu halkının ve tatilcilerin, yaz sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için bir takım önlemlerin alındığı ve bu önlemlerin sorunsuz bir şekilde uygulandığı ifade edildi. Kaymakam Gürçam öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının, düzenli olarak yapıldığı ve ilçenin nüfus yoğunluğu yaşadığı bu dönem içerisinde toplantıların daha sık aralıklarla gerçekleştirileceği ifade edildi.