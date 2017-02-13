  • BIST 87.966
  • Altın 146,037
  • Dolar 3,6893
  • Euro 3,9287
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”

» »
Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”
Sayıları bir milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarıyla heyecanlandığını belirten Demokrat...

Sayıları bir milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarıyla heyecanlandığını belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Sekreteri Yusuf Kenan Karataş, "Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasını olumlu bulduklarını, ancak 20 bin öğretmen atamasının ise beklentilerin çok gerisinde olduğunu" söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karataş, özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere ihtiyaç bulunan illerdeki öğretmen açığını kapatmak için sayının Bakanlığın ihtiyacı olan 100 bine çıkarılması gerekir. İstihdamı artırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya kamu kurumlarının da en üst seviye de destek vermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

İstihdamı artırmak için mutlaka Öğretmenlerin emekli olmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirten Karataş, "Öğretmen emekli olduğunda eline geçen ücretin yarı yarıya düşmekte ve bu nedenle emekliliği gelmiş 200 bin civarındaki öğretmen emekli olmak istememektedir. Son yıllarda özellikle ekonomik nedenlerle toplam öğretmen sayısının 100'de biri ancak emekli oluyor. Emekliliği gelmiş öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge kararıyla hak ettikleri, mutlu emeklilik hayatına bir nebze olsun kavuşabilecek. Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesiyle birlikte emekliye ayrılan öğretmen, çalışırken aldığı maaşın en az 2/3 ünü alabilecek. Böylece atanmayı bekleyen öğretmen adaylarına da atanma fırsatı oluşturulmuş olacak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim’de Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Maltepeli Miniklere Çömlek Eğitimi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Subaşı Kent Konseyi Toplandı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Fatoffroad’da Güvenkaya Dönemi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Mustafa Şükrü Nazlı: Hibeden Kütahya’da Yararlanacak13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Engelli Okullarında Her Gün 5 Bin Öğrenciye Yemek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Konesob’tan İstihdam Seferberliğine Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Kadınlar Güzellik, Erkekler Doğallık İstiyor13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Zeybek İle İzmir’i Sallayacaklar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti