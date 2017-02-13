Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”

Sayıları bir milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarıyla heyecanlandığını belirten Demokrat...

Sayıları bir milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarıyla heyecanlandığını belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Sekreteri Yusuf Kenan Karataş, "Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasını olumlu bulduklarını, ancak 20 bin öğretmen atamasının ise beklentilerin çok gerisinde olduğunu" söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karataş, özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere ihtiyaç bulunan illerdeki öğretmen açığını kapatmak için sayının Bakanlığın ihtiyacı olan 100 bine çıkarılması gerekir. İstihdamı artırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya kamu kurumlarının da en üst seviye de destek vermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

İstihdamı artırmak için mutlaka Öğretmenlerin emekli olmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirten Karataş, "Öğretmen emekli olduğunda eline geçen ücretin yarı yarıya düşmekte ve bu nedenle emekliliği gelmiş 200 bin civarındaki öğretmen emekli olmak istememektedir. Son yıllarda özellikle ekonomik nedenlerle toplam öğretmen sayısının 100'de biri ancak emekli oluyor. Emekliliği gelmiş öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge kararıyla hak ettikleri, mutlu emeklilik hayatına bir nebze olsun kavuşabilecek. Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesiyle birlikte emekliye ayrılan öğretmen, çalışırken aldığı maaşın en az 2/3 ünü alabilecek. Böylece atanmayı bekleyen öğretmen adaylarına da atanma fırsatı oluşturulmuş olacak" dedi.