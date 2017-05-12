Karataş: "Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Süresi Uzatıldı"

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, 2011 yılından...

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, 2011 yılından önce yapılan binalar için temin edilmesi gereken enerji kimlik belgesi için verilen son sürenin 1 Ocak 2020 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

Karataş, 2011 yılından önce inşa edilen tüm binaları ilgilendiren enerji kimlik belgesini verme yetkisinin sadece 35 firmada olduğunu belirterek, "Firma sayısının azlığı nedeniyle ikinci el konut sektörü ve kiralamalarda çok büyük sıkıntılar oluyordu. Sürenin uzatılmasıyla sektör rahatlamış oldu" dedi.

Sürenin uzatılması için yaptıkları girişimin sonuç verdiğini dile getiren Karataş, "Kanunların hayatın akışına uygun olması ve bizlerin fikirlerinin alınması gerektiğinin altını bu noktada bir kez daha çizmek isterim. 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Yapı Denetim Kanunu,6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun birbiriyle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde, ortaya kargaşa bir durumun çıktığını görev aldığımız her platformda anlattık. Şimdi biz bahse konu yapılan bu eski binaları yıkacak mıyız, yalıtacak mıyız? diye defalarca sorduk. Evet, dış cephe mantolama işi lüks gider değil, "faydalı yenilik ve ilaveye yönelik" giderlerdendir. Öte yandan Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince yıkım kararı alınmış bir binada yapılacak bu masraf da milli servetimize zarar vermektir" diye konuştu.

"80 bin bina 1999'dan önce yapılmış"

EKB belgesinin, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge olduğunu dile getiren Karataş şöyle konuştu:

"Çevrenin korunmasını sağlamak için de şarttır. Türkiye bazında düşündüğümüz zaman Erzurum gibi soğuk iklimli yerlerde dışarıdaki soğuktan korunmanız gerekiyor. Antalya'da ise dışarıdaki sıcaktan korunmak gerekiyor. Ayrımlar kanunca da yapılmıştır, yalıtım mevsimsel olarak düşünülmüştür. Vatandaş daireyi almaya gittiğinde o binanın ne kadar enerjisine sahip çıktığını görerek ona göre alışverişini yapacaktır. Ancak Antalya'da 130 bin yapı stoku vardır ve bu binaların 80 bini 1999 öncesi yapılmıştır. Ortaya bir ikilem çıkmaması için 80 bin bina da, ya iyileştirme yaparak kentsel dönüşüme hazırlamalı ya da yıkılıp yeniden bir an önce yapılmalıdır. Enerji performansı yönetmeliği kanunu doğru bir kanundur. 2020 yılına kadar verilmiş olan bu sürede doğrudur. Bu süre içerisinde eski binaları yıkacaksak yıkalım. 3-5 yıl sonra yıkacağımız binayı neden yasalar zorunluluğu ile yalıtarak masraf ediyoruz ki?."

"Projelerde müteahhitler yer almalı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının mağduriyetlerin olmaması için 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını kaydeden Karataş, "2020'ye kadar binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmayacak. Geçtiğimiz hafta büyükşehir belediyesinin düzenlemiş olduğu, bizim de Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak davet edildiğimiz Kentsel Dönüşüm Master Planlama toplantısında da Antalya'mız ile ilgili görüşlerimizi, raporlarımızı ve belgelerimizi yetkililere sunduk. Ne kanunların değişikliğine yapılan yönetmeliklerle ne de büyükşehir belediyelerinin yaptığı veya yapmayı planladığı projelerde müteahhitlerin yani yapımcıların ve yatırımcıların gücünü yanına almadan hiçbir sistem işlemeyecektir" ifadelerine yer verdi.