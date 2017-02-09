Karataylı Muhtarlara Seminer

Medicana Konya Hastanesi uzmanları Karatay Muhtarlar Derneği üyelerine fizik tedavi ve rehabilitasyon semineri verdi.

Medicana Konya Hastanesi uzmanları Karatay Muhtarlar Derneği üyelerine fizik tedavi ve rehabilitasyon semineri verdi.

Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uzun ve ilçe mahalle muhtarlarının katıldığı seminerde Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş ile Fizyoterapist Ferhat Yasavul bel ve boyun ağrılarında son teknolojik uygulamaları anlattı. Ozon terapi, biorezonans, akupunktur, maniel terapi ve nöral terapinin tanıtıldığı seminerde muhtarların soruları da cevaplandırıldı.