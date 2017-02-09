Karate Şampiyonasına Yıldırım Damgası

Bursa'da düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonasına Yıldırım Belediyesporlu karateciler damga vurdu.

Bursa'da düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonasına Yıldırım Belediyesporlu karateciler damga vurdu.

Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonada 24 kulüpten 435 sporcu mücadele etti. Yıldırım Belediyesporlu karateciler Abdullah Mingsar büyük erkek kategorisinde 70 kilogramda, Aylin Bayram ise yıldızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular. Ümitlerde 50 kilogramda Cuma Eroğlu gümüş madalyanın sahibi olurken, Irmak Peker yıldızlar 45 kilogramda, Fatih Ege 16-17 yaş kategorisinde, Emir Şen ise 10-11 yaş 40 kilogramda bronz madalya kazandı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Karate branşında elde ettiğimiz derecelerle Türkiye karatesine damga vurmaya devam ediyoruz. Başarılar kazanan sporcularımız sporun yeni merkezi Yıldırım hedefi doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda bize ayrı bir güç veriyor. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerimizi artırarak şampiyonlar şehri olarak anılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.