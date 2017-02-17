Karayılan’ın Sağ Kolu Nusaybin’de Öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan terörist ölü ele...

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan terörist ölü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin kırsalında bulunan Ömeryan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonları devam ediyor.