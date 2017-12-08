Karayolları Hizmet Binası Ve Araçları Yangında Küle Döndü

Adana'nın Kozan İlçesinde Karayolları 56. Şube şefliğine ait hizmet binasında gece geç saatlerde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Adana'nın Kozan İlçesinde Karayolları 56. Şube şefliğine ait hizmet binasında gece geç saatlerde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait çok sayıda araç ve personel müdahale etti. Yangında, Karayolları 56. Şube şefliği hizmet binası, garajda bulunan bir minibüs, bir adet kamyon ve bir adet kamyonet kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Karayolları personelleri tarafından bazı araç ve iş makineleri de yangından son anda kurtarıldı.

Giderek büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise devam eden yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.