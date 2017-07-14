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Karayolları Samsun’a 302 Milyon Tl’lik Yol Yapacak

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Karayolları Samsun’a 302 Milyon Tl’lik Yol Yapacak
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'a 2017 yılında toplam 209 kilometrelik 302 milyon TL değerinde yol yapılması hedefleniyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'a 2017 yılında toplam 209 kilometrelik 302 milyon TL değerinde yol yapılması hedefleniyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Koordinasyon Kurulunda yatırımlarla ilgili sunum yapıldı. Sunumda şu bilgiler verildi: "Bölge Müdürlüğünce Samsun ili hudutları dahilinde 12 adet devam eden, 2 adet ihale aşamasında, 2 adet kesin hesap aşamasında olmak üzere toplam 16 adet iş bulunuyor. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 842 milyon TL değerinde. Bugüne kadar yapılan toplam harcama 1 milyar 423 milyon TL olurken, projelerin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 77, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 66 oldu. Samsun'da 812 km yol ağı bulunuyor. Bu yolların 374 km'si devlet yolu, 438 km'si il yoludur. Devlet ve il yollarının 312 km'si bitümlü sıcak karışım (BSK), 445 km'si sathi kaplama (SK) ve 55 km'si diğer yollardır. 2017 yılı için 69 km BSK ve 140 km SK'ya tekabül eden 209 km'lik 302 milyon TL değerinde yol yapılması hedefleniyor. Bu zamana kadar ise 20 km BSK ve 4 km SK olmak üzere toplam 169 milyon Tl'lik yol yapıldı."

Karayolları Samsun’a 302 Milyon Tl’lik Yol Yapacak

Karayolları Samsun’a 302 Milyon Tl’lik Yol Yapacak

Karayolları Samsun’a 302 Milyon Tl’lik Yol Yapacak

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