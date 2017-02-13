Karayollarının yaptığı kabul edilemez...

Samsun 48 saat doğal gazsız kaldı.
Allah'tan SAMGAZ gazı anında kesti de, büyük bir facianın eşiğinden döndük.
Karayolları öyle bir sorumsuzluğa imza attı ki, 'inanılır gibi değil'.
Sorun Samsun'un gazsız kalmasından çok ama çok büyük.
Yani şimdi '100 metre ilerinde akaryakıt istasyonu var ama patlama olmadı' diye sevinelim elbette.
Ama ya olsaydı hesaplarını da yapalım.
Çünkü yapılan hata, kabul edilir gibi değil.
SAMGAZ borularının nereden geçtiği belli iken, Karayolları böylesine sorumsuz bir çalışma nasıl yapar inanılır gibi değil.
Samsun'u bir anda 80'lerin Türkiye'sine döndürdüler..
Tüp satıcılarının önü doldu taştı.
Elektrikli aletlerle ısınma 'yüzde yüz arttı'.
Yaşlı bir kadının bulunduğu evde 'sürekli sıcak olsun diye tüp üzerinde' çaydanlığın sürekli kaynatıldığına şahit oldum.
Gaz kolaylığına alışan Samsun'u öyle bir çaresiz bıraktılar ki; affedilir gibi değil.
Hastaneler, yurtlar çok zor günler geçirdi.
Hastanelerde üşütüp hasta olanlardan yatacak yatak kalmadı.
Aciller doldu taştı.
Bir çok kişi telefonla arayıp 'Ne zaman gelecek bu gaz diye gazete bürosundan' bilgi almaya çalıştı.
Evindeki küçük çocuklarını sobalı evleri olan tanıdıklarına götürmek zorunda kaldı millet.
Hatta gaz gelene kadar köye yakınımın yanına gidiyorum, çocuklar dondu diyen tanıdıklarla bile konuştum.
Bunun adı tek kelimeyle 'rezaletti'.
Karayolları yaptığı bu sorumsuzluğun bedelini soruşturma sonrası görecektir, umuyorum.
Türkiye'yi 80'li yıllara götüren Karayolları, 80'li yılların koordinesiz çalışmasına imza attı.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açılmalıdır da. Soruşturmalı, sorumluları hakkında yasal ve idari işlem yapılmalı.
MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan'ın dediği gibi, büyük bir facia atlatılmıştır.
100 metre ilerisinde bir akaryakıt istasyonu ve bir dolum tesisi olması 'facianın eşiğinden dönüldüğünün' göstergesidir.
Allah korudu.
Samsun'a büyük geçmiş olsun.
Bu arada SAMGAZ'ın ‘ www.samgaz.com.tr’ internet sitesindeki detaylı bilgi paylaşımlarını da dikkate almalı okuyucularımız.
Çünkü sosyal medyadan aktarılan yanlış bilgiler nedeniyle 'doğal gaz arzının sağlanması için yapılan işlemlerden ücret alındığı' sanılıyor.
Aslı yoktur.
Resmi ağızdan duymadığınız hiç bir şeye itibar etmeyin.
Her durumu fırsata çeviren dolandırıcılara da dikkat..
Karayollarının dikkatsizliği nedeniyle ne günlere kaldık..
Samsun'u dondurdular.
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Karayollarının yaptığı kabul edilemez...
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