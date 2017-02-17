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Karayoluna Tuzaklanan Bir Ton Patlayıcı İmha Edildi

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Karayoluna Tuzaklanan Bir Ton Patlayıcı İmha Edildi
Mardin'de karayoluna tuzaklanan yaklaşık bir tonluk patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Mardin'de karayoluna tuzaklanan yaklaşık bir tonluk patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Mardin-Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde bulunan Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarında arama yaptı. Yapılan yol arama ve kontrollerde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. İmha edilen yerde 30 metre genişliğinde bir çukurun oluşması patlayıcının büyüklüğünü ortaya koydu. Kullanılan patlayıcının bir tonun üzerinde olduğu öğrenildi.

Mardin-Diyarbakır karayolu yaklaşık 2 saat çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

El yapımı patlayıcının imha edildiği yerde, daha önce de bir patlama olmuş ve 3 asker şehit olmuştu.

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