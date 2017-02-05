  • BIST 88.390
  • Altın 145,159
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 8 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Koca Öldü, Eşi Yoğun Bakımda

» »
Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Koca Öldü, Eşi Yoğun Bakımda
Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bektik köyünde ikamet eden Ramazan Öztürk ve eşi Döndü Öztürk, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının yardımıyla Aksaray İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Öztürk kurtarılamazken, eşi Döndü Öztürk Kayseri Üniversite Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayatını kaybeden Ramazan Öztürk'ün cenazesinin yarın köyünde defnedilmesi bekleniyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edremit’te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı05 Şubat 2017 Pazar 20:33
  • Afjet Afyonspor Takım Otobüsüne Saldırı05 Şubat 2017 Pazar 20:03
  • Denizli’de Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı05 Şubat 2017 Pazar 19:53
  • Karaca Avlayan Avcılara 13 Bin Tl Ceza05 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Duvara Çarpan Otomobilde Can Pazarı05 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can05 Şubat 2017 Pazar 17:58
  • Mersin’de Mahalleliden “Taş Ocağı” Tepkisi05 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Eskişehir’de Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı05 Şubat 2017 Pazar 17:43
  • Ataşehir’de Yürekleri Ağza Getiren Yangın05 Şubat 2017 Pazar 17:43
  • Ambulansta Ölen Yaşlı Adamın Ölümü Şüpheli Bulundu05 Şubat 2017 Pazar 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti