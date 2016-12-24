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Karda Kaymak İsterken Bacağına İnşaat Demiri Saplandı

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Karda Kaymak İsterken Bacağına İnşaat Demiri Saplandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde karda kaymak isterken dengesini kaybeden genç kızın bacağına inşaat demiri saplandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde karda kaymak isterken dengesini kaybeden genç kızın bacağına inşaat demiri saplandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaylar İki Mahallesi eski Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile karda kaymak için tepeye gelen Gamze Y. karda kayarak eğlenmeye başladı. Karda kayarken bir anda dengesini kaybeden Gamze Y. tepenin yan tarafında bulunan inşaata doğru gidince inşaatta kullanılan demir bacağından saplanarak kalçasından çıktı. Gamze Y.'yi kanlar içerisinde gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri genç kıza saplanan demiri kesti. Sağlık ekiplerince Gamze Y. ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gamze Y.'nin durumun ağır olduğu ve ambulansla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.

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