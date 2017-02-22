Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri sınır ihlali yaptı.

Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri sınır ihlali yaptı. Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini kovaladı. Kardak kayalıklarından geçen yelkenli teknede Yunan askerleri arama yaptı.

Dün akşam saatlerinde kayalıkların önünde Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bugün sabah saatlerinde bölgede sessizlik hakim olurken akşam saatlerinde sınır ihlalli yapan Yunan askerleri Kardak kayalıklarında sıcak saatler yaşanmasına neden oldu. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekibine müdahale ederek Türk karasularından çıkardı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen 2 ülkenin de sahil güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında devriye attı. Türk sahil güvenlik ekibinden 2 bot beklerken Yunan Sahil Güvenlik ekibinden ise 1 bot devriye görevi yaptı. Türk Sahil Güvenlik ekibi Kardak kayalıklarına 500 metre mesafede beklemeye başladı. Tam karşısına gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi de sessiz bekleyişini sürdürdü. Karşı karşıya duran Türk ve Yunan askerleri yaklaşık 2 saat boyunca birbirlerini izledi.

Yelkenli yat Kardak'ı karıştırdı

Öğlen saatlerinde ise Türk karasularında ilerleyen bir yelkenli tekne Kardak kayalıklarını geçerek Uluslararası sularda ilerlemeye başladı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri uluslararası suda yelkenli tekneyi durdurarak kontrol etti. Olası bir durum oluşmaması için yarım mil uzakta Türk Sahil Güvenlik ekipleri de yelkenli tekneyi takibe aldı. Yelkenlinin önünü kesen Yunan askeri yaklaşık 30 dakika boyunca yelkenli teknede arama yaptı. Yelkenli tekne daha sonra uluslararası suda gözlerden kayboldu.

Yunan askerleri tacize devam ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarına ziyaretinin ardından Ege denizinde 25 gündür gerginlik yaşanıyor. Birçok kez Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bugünde 2 kez sınır ihlali yaptı. İlk olarak Kardak kayalıklarından geçen Yunan askerleri Türk karasularına girdi. Kısa bir kovalamacanın ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede Yunan askerlerini geri püskürttü. Yaklaşık yarım saat sessizliğin hakim olduğu Ege Denizi'nde Yunan askerleri tekrar Türk karasularına girdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait olan 2 bot Yunan sahil güvenliği kovalamaya başladı. Telsiz anonsları ile Yunan askerlerini uyaran Türk Sahil Güvenlik ekipleri, "Burası Türk Sahil Güvenliği, şu anda Türk karasularındasınız hemen Türk Karasularını terk edin" dedi. Yunan askerlerinin anonsları dikkate almaması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bot ile Yunan askerlerini yaklaşık 20 dakika boyunca kovaladı. Yunan askerleri daha sonra hızlı bir şekilde kendi karasularına döndü.