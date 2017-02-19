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Kardak Kayalıklarındaki Gerilim Hat Safhaya Çıktı

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Kardak Kayalıklarındaki Gerilim Hat Safhaya Çıktı
Kardak kayalıklarında 22 gündür süren gerginlik bugün hat safhaya çıktı.

Kardak kayalıklarında 22 gündür süren gerginlik bugün hat safhaya çıktı. Sabah saatlerinde başlayan kovalamaca öğlen saatlerine kadar devam ederken, Yunan askerleri telsiz anonslarıyla Türk askerlerini taciz etti.

Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarına yaptığı ziyaretinin ardından 22 gündür süren gerginlik bugün de yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik öğlen saatlerine kadar sürdü. Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sınır ihlali yaparak Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz etti. Bunun üzerine Türk askeri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini saatlerce kovaladı. Kayalıkların etrafında yaşanan kovalamacada tansiyon yükselince, Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı destek botu da bölgeye geldi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini kayalıkların önünde sıkıştıran Türk askerleri yaklaşık 3 saatlik kovalamacanın ardından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini geri püskürttü. Tacizine 3 saat boyunca devam eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri birçok kez sınır ihlali yaptı. Zaman zaman burun buruna gelen Türk ve Yunan ekipleri misilleme yapmak için botlarla denizde dalga oluşturdu.

Telsizde taciz ettiler

Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerlerine Yunanistan karasularından çıkın anosları geçerek taciz etti. Türk karasularında olmalarına rağmen Türk ekiplerine anons geçen Yunanlar, "Yunan karasularındasınız, çıkın" diyerek tacizini sürdürdü. Türk karasularının Yunanistan'a ait olduğunu ima eden Yunan askerlerine Türk askerinin cevabı ise gecikmedi. Anosların ardından Türk askeri yaptıkları manevralarla Yunan askerlerini Türk karasularından çıkardı.

Özellikle kuru yük gemileri geçtiği sırada yapılan tacizlerde yarım saat ara ile tekrar Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularına girdi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anonslar geçerek, "Türk karasularındasınız. Sınır ihlali yaptınız, lütfen Türk karasularını terk ediniz" diye uyarılarda bulundu. Yunan askerleri ise uyarılara aldırış etmeden tacize devam etti. Özellikle kuru yük gemilerinin geçişi sırasında yapılan tacizler dikkatlerden kaçmazken, gün boyu 6 kez sınır ihlali yapan Yunan askerlerine Türk askerlerinden müdahale gecikmedi. Turgut Reis Limanı'ndan bir sahil güvenlik botu da bölgeye gelerek, diğer ekiplere yardım etti.

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