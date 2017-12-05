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Kardemir Karabükspor, Konyaspor Hazırlıklarına Başladı

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Kardemir Karabükspor, Konyaspor Hazırlıklarına Başladı
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde üst üste aldığı altı mağlubiyet ile 8 puanla ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, 2 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı. Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen ve 2 saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdmana sakatlığı bulunan Dany'nin yanı sıra rahatsızlığı bulunan Seleznov katılmadı.

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