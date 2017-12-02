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Kardemir, Üretim Ve Satışta Rekor Kırdı

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Kardemir, Üretim Ve Satışta Rekor Kırdı
Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik İşletmesi (KARDEMİR) AŞ. yılın tamamlanmasına bir ay kala Ocak-Kasım 2017 dönemi itibariyle...

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik İşletmesi (KARDEMİR) AŞ. yılın tamamlanmasına bir ay kala Ocak-Kasım 2017 dönemi itibariyle tüm üretim kalemlerinde rekor üretim seviyelerini yakaladı.

KARDEMİR AŞ. yaptığı açıklamada 2016 yılında 2 milyon 173 bin ton sıvı çelik üretimi ile kapattığını, bu yıl ise ilk 11 aylık dönemde 2 milyon 188 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, yıl sonu itibari ile şirketin sıvı çelik üretiminin ise 2 milyon 400 bin ton seviyesine ulaşması da hedeflendiği kaydedildi.

KARDEMİR AŞ.'nin karlılığı artırmak için katma değerli ürünlerin üretim ve satışının da önemli oranda da arttırdığı kaydedilen açıklamada, "Ray - Profil üretimi geçtiğimiz yıl 360 bin ton iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bu üretim rakamının üzerine çıkılmış ve 367 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizdeki ray-profil üretiminin 400 bin tona ulaşması beklenmektedir. Katma değerli çubuk kangal üretimi geçtiğimiz yıl 55 bin ton iken, bu yılın 11 aylık döneminde 242 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizin 274 bin tonluk çubuk kangal üretimine ulaşılması beklenmektedir. Artan üretimler, şirketimizin satış rakamlarında da kendisini göstermiş, 2016 yılında 2 milyon 64 bin ton olan esas ürün satışı, bu yılın 11 aylık döneminde ise 2 milyon 127 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonunda esas ürün satışlarımızın 2 milyon 320 bin tonla rekor seviyeye ulaşması beklenmektedir. Yılın kapatılmasına 1 ay kala ulaşılmış olan rekor üretimler nedeniyle tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Elde edilen sonuçların tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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