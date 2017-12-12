Kardemir’de İş Kazası: 1 Ölü

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR AŞ. Nakliyat Müdürlüğü bölümünde tren manevracısı Selami Uyanık (43) dengesini kaybederek düşmesi sonucu trenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Makinistin fark etmesi sonucu olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet Savcılığın incelemesi sonucu evli 3 çocuk babası Uyanık'ın cansız bedeni trenin altından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan Uyanık'ın yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye koştu. Acı haberi öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.