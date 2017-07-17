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Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park

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Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üsküdar Belediyesince Van'ın Edremit ilçesine yapılması planlanan 3 park için çalışma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üsküdar Belediyesince Van'ın Edremit ilçesine yapılması planlanan 3 park için çalışma başlatıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin göreve gelmesiyle birlikte Edremit ilçesi son yılların en iyi hizmetlerini almaya devam ediyor. Her alanda atılan adımlarla ilçe adeta şantiye alanına dönerken, kardeş belediyelerin sunmuş olduğu desteklerle de Edremit adeta değişim ve dönüşümün üst seviyelerine ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi tarafından yapılması planlanan 3 adet park için de çalışmalar başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yeni TOKİ 12. Etapta 6 bin 384 metrekare, Kiracılar TOKİ'de ise 3 bin 838 metrekare alan üzerinde yapılacak olan parkların çalışmaları başladı.

Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanlığınca da Memur-Sen TOKİ'de 7 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan park için çalışmalar başlatıldı. Parkların peyzaj çalışmaları ve istinat duvarları tamamlanırken, TOKİ'de ikamet eden çocuklar ise parkların bitmesini dört gözle bekliyor.

Bir ay içerisinde tamamlanacak olan parklarda oyun grupları, oturma bankları, yürüyüş ile spor alanları başta olmak üzere birçok farklı yeniliğin bulunacağını ifade eden Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "Bildiğiniz gibi halkımızın yeşil alanlarda gönüllerince vakit geçirebilmeleri için ilçemizde bulunan tüm parklarımızın temizliği başta olmak üzere oyun alanlarıyla yeniledik. Bunun akabinde kardeş belediyelerimiz tarafından ilçemizin 3 ayrı noktasına yeni parkların yapım çalışmaları da başlatıldı. Bu parkların tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte gönüllerince bu yeşil alanlarda vakit geçirebilecekler. İlçemize bu parkların kazandırılacak olmasından dolayı Ankara Büyükşehir Başkanı İ. Melih Gökçek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ilçem halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park

Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park

Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park

Kardeş Belediyelerden Edremit’e 3 Yeni Park

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