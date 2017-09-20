  • BIST 105.176
  • Altın 147,051
  • Dolar 3,4777
  • Euro 4,1767
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Kardeş Şehrin Heyetleri Davul Zurna Eşliğinde Yürüdü

» »
Kardeş Şehrin Heyetleri Davul Zurna Eşliğinde Yürüdü
İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında Bingöl ile Gümüşhane heyeti davullu zurnalı kardeşlik yürüyüşü...

İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında Bingöl ile Gümüşhane heyeti davullu zurnalı kardeşlik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bingöl Valisi Ali Mantı öncülüğünde Hacılar Camii önünde toplanan Bingöl heyeti, Gümüşhane heyetini davul zurna ile karşıladı. Hacılar Camii önünden dörtyola davul zurna eşliğinde "Kardeşlik Yürüyüşü" gerçekleştiren heyet daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen folklor gösterisini izledi. "Ben Anadoluyum" şiiri ile ülke çapından tanınan Bingöllü şair Hacı Gürhan, yazdığı şiiri bu kez Gümüşhane heyetine okudu.

Bu tip projelerin etkili olacağını belirten Vali Ali Mantı, "İçişleri bakanlığımızın başlatmış olduğu, Kardeş İller Projesinin ülkemizde özellikle bu bölgemizde çok faydalı olacağına inanıyorum. Zaten bunun emarelerini de en güzel şekilde görüyoruz. Her temas iz bırakır. Bu güzel ülkemiz dünyanın en güzel toprağı, Anadolu kucağı, Anadolu coğrafyası. Kadimden beri sulhun, barışın, sükunun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin yurdudur" dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin ilelebet devam edeceğini de vurgulayan Vali Mantı, "Bizim asla ayrılmaya, bölünmeye kata, teflikaya, birbirimize yan bakmaya zamanımızda yok, haddimiz de yok. Biz büyük bir milletiz. Dünyaya, mazlumlara kucak açmış bir milletiz. Nerede başı sıkışan bir mazlum olsa, benim Anadolu'm var, benim Türkiyem var. Nitekim biz dün olduğu gibi bugünde bütün mağdur ve mazlumlara sahip çıkıyoruz. Allah birliğimiz ve kardeşliğimizi Türkiye'de ve tüm dünyada bozmasın. Özellikle Bingöl ve Gümüşhane kardeşliğinin en güzel yerlere gelmesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

2 gün sürecek olan etkinlik çerçevesinde Gümüşhane heyeti, çeşitli etkinlik ve gezilere katılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bm’den Suriyelilere Yardım20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Sudan’a Su İle Gelen Mutluluk20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Meram’da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başlıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Başkan Böcek: “Rehabilitasyon Merkezimiz Örnek Gösteriliyor”20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Pendik Belediyesi’nden Yaşlıların Yüzünü Güldüren Hizmet20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının Kampları Görüntülendi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Foça Belediyesi Çocuk Evi Yeni Eğitim Yılına ’Merhaba’ Dedi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların S20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Başkan Çetin: "Ayağımızı 3,5 Yıldır Gazdan Çekmiyoruz"20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Milletvekili Uslu, Domates Fidelerini Toprakla Buluşturdu20 Eylül 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti