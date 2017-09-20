Kardeşi Anısına Tunceli’de 8 Derslikli Okul Yaptıracak

Tuncelili iş adamı Ali Büyükdağ, hayatını kaybeden kardeşinin adını yaşatmak için memleketinde 8 derslikli ilkokul yapma kararı aldı.

Tuncelili iş adamı Ali Büyükdağ, hayatını kaybeden kardeşinin adını yaşatmak için memleketinde 8 derslikli ilkokul yapma kararı aldı. Vali Tuncay Sonel ile iş adamı Büyükdağ okulun protokolünü imzaladı.

Tunceli Valiliğinde iş adamı Ali Büyükdağ ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in katılımı ile 8 derslikli okulun yapımı için protokol imza töreni yapıldı. İş adamı Büyükdağ'ın kardeşi adına bir okul yaptıracağını kaydeden Vali Tuncay Sonel, "Bu okulumuz 8 derslikli olacak. Ovacık yolu güzergahında örnek bir okul olacak. Hayırsever iş adamımıza herkesin huzurunda Tunceli adına, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, devletimiz adına teşekkür ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım çok önemli. İş adamımızı Tunceli adına kucaklıyoruz" dedi.

Doğduğu topraklara borcu olduğunu belirten Büyükdağ ise, "Burası doğup büyüdüğüm, hayatımın en acılı, en tatlı günlerini geçirdiğim topraklar. Benim bu memlekete bir borcum vardı. Kardeşimi kaybettim. Onun anısına bu okulu yaptırıyorum. İleri ki süreçlerde daha büyük okullar yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul yapımına ilişkin protokol Vali Sonel ile iş adamı Büyükdağ arasında imzalandı.