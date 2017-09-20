  • BIST 105.324
  • Altın 146,628
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Kardeşi Anısına Tunceli’de 8 Derslikli Okul Yaptıracak

» »
Kardeşi Anısına Tunceli’de 8 Derslikli Okul Yaptıracak
Tuncelili iş adamı Ali Büyükdağ, hayatını kaybeden kardeşinin adını yaşatmak için memleketinde 8 derslikli ilkokul yapma kararı aldı.

Tuncelili iş adamı Ali Büyükdağ, hayatını kaybeden kardeşinin adını yaşatmak için memleketinde 8 derslikli ilkokul yapma kararı aldı. Vali Tuncay Sonel ile iş adamı Büyükdağ okulun protokolünü imzaladı.

Tunceli Valiliğinde iş adamı Ali Büyükdağ ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in katılımı ile 8 derslikli okulun yapımı için protokol imza töreni yapıldı. İş adamı Büyükdağ'ın kardeşi adına bir okul yaptıracağını kaydeden Vali Tuncay Sonel, "Bu okulumuz 8 derslikli olacak. Ovacık yolu güzergahında örnek bir okul olacak. Hayırsever iş adamımıza herkesin huzurunda Tunceli adına, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, devletimiz adına teşekkür ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım çok önemli. İş adamımızı Tunceli adına kucaklıyoruz" dedi.

Doğduğu topraklara borcu olduğunu belirten Büyükdağ ise, "Burası doğup büyüdüğüm, hayatımın en acılı, en tatlı günlerini geçirdiğim topraklar. Benim bu memlekete bir borcum vardı. Kardeşimi kaybettim. Onun anısına bu okulu yaptırıyorum. İleri ki süreçlerde daha büyük okullar yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul yapımına ilişkin protokol Vali Sonel ile iş adamı Büyükdağ arasında imzalandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıcaoğlu: “Eğitime Olan Desteğimiz Artarak Devam Edecek”20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Özel Sanko Okulları Sporcuları Döneme Hazır20 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
  • Asansör Üreticilerine Yönetmelik Toplantısı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
  • Yüzmeyi Turgutlu Belediyesi’yle Öğrendiler20 Eylül 2017 Çarşamba 16:33
  • Vali Yazıcı İlk Öğretim Haftası Kutlamasına Katıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:23
  • Erbaa’da İlköğretim Haftası Kutlandı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:23
  • “Yüksek İrtifada Ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi” İçin Rize’ye Geldiler20 Eylül 2017 Çarşamba 16:03
  • Haliliye Belediyesinden Iso Eğitimi20 Eylül 2017 Çarşamba 15:43
  • Başkan Çelik: "Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz, Yarınlarımızdır"20 Eylül 2017 Çarşamba 15:43
  • Beü Kütüphanesi’nde Cumhuriyet Dönemi Hatıratları Kitaplığı Oluşturuluyor20 Eylül 2017 Çarşamba 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti