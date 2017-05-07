KARDEŞİME NE YAPTILAR

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan 'darp iddiası' kafaları karıştırdı. Kafatasında kırık oluşan hasta yoğun bakımda ablası ise olayın peşinde. Çifte soruşturma başlatıldı

Samsun'da Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesi'nde tedavi gören epilepsi (Sara) hastası Mevlüt Şentürk (39), önceki gün kafatasında oluşan çatlak nedeniyle Gazi Devlet Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçirip yoğun bakıma alındı ancak 'kafa tasının nasıl kırıldığı, kolundaki hasar' savcılık konusu oldu.

Ablası Filiz Şentürk olayı haber alınca hastane yetkililerinin 'Sara krizi geçirdi düştü' açıklamasını yeterli görmeyip kamera kayıtlarını görmek istedi ancak gösterilmedi. Bunun üzerine polise giderek suç duyurusunda bulunan abla Şentürk, taburcu olmasını bekledikleri kardeşinin 'kafatasının kırılmasını' şüpheli bulduklarını belirterek, olayın araştırılmasını istedi. Şentürk, kardeşi Mevlüt'ün darp edildiğinden şüphelendiğini belirterek, "Kamera kayıtlarını göstermediler. Düştüğü odayı göstermediler, neyi saklıyorlar" dedi.

TABURCU OLMASINI BEKLİYORDUK

Olay gününü anlatan Şentürk, "Kardeşim sara hastası ancak, kriz geçirme anı geldiğinde bunu ifade edebiliyor. Ben kaç kez yaşadım. Ayrıca sağ kolunda ağrı vardı ve MR çektirmiştik. Ama şimdi sol kulak, sol kafatasında çatlak var, ayrıca sol kolunda ezilmeler var. Yani tek bir yanında hasar yok. Taburcu olmasını beklerken, böyle bir olay yaşadık. Asla peşini bırakmayacağım. 5 saat ameliyatta kaldı. Beyninde ödem oluştu. Kardeşimde kalıcı hasarlar kalabilir" diye konuştu.

HERKES FARKLI BİR ŞEY SÖYLÜYOR

Hastanede olayla ilgili "Yataktan düştü, sara krizi geçirdi, sigara içme sırasında ayağı takıldı, kafasını betona vurdu' gibi tutarsız nedenler ortaya konulduğunu söyleyen abla Şentürk, "Kamera kayıtlarını göstermediler. Bana yataktan düştü diyen de var, kriz geçirdi diyende. Koridorda düştü diyen var, odada düştüğünü söyleyenler var. Neyi saklıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Savcılığın talimatı doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri olayın olduğu bölgede inceleme yaptı.

KORİDORDA KRİZ GEÇİRDİ, DÜŞTÜ

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak da, darp iddiasını yalanlayarak, "Koridorda kriz geçirdi ve kafasını betona vurdu, beyin kanaması geçirdi" dedi.

Zekeriya FIRAT

Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mevlüt Şentürk, sara hastasıydı ancak yakınları 'böyle bir kriz hiç geçirmedi' diyor.