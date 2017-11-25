  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Kardeşinin Beşiğini Yaktı, Ev Küle Döndü

» »
Kardeşinin Beşiğini Yaktı, Ev Küle Döndü
Esenyurt'ta oyun oynarken kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktığı iddia edilen çocuk 2 dairenin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Esenyurt'ta oyun oynarken kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktığı iddia edilen çocuk 2 dairenin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre, anne mutfakta ev işleriyle uğraşırken, 3 yaşlarındaki oğlu ise kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktı. Yangın kısa sürede büyürken annenin erken fark etmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Anne çocuklarını alarak daireden çıkarken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler sık bir şekilde yapılan binalar arasında kalan daireye müdahale etmekte zorlandı. Yangın söndürülürken çocukların tedavisi ise olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Anne ise gözyaşları içerisinde çocuklarının tedavisini izledi.

Yangını gören bir vatandaş yaşananları aktararak, "Yangın çıktığını fark ettik. Daha sonra aldığımız duyumlara göre evde 3 tane küçük çocuk varmış. Kimisi beşiğin yandığını söylüyor. En azından içimiz rahat evden çıkmışlar" dedi.

Yangın çıkan evdeki kadının bir akrabası ise, "Beşikten çıkmış. Beşik yanmış annesi mutfaktaymış. Beşik tutuşunca su dökmüş. Ama tutuşmuş. Kibritle çakmakla tutuşturmuş" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oynarken Naylondan Yaptığı İp Boynuna Dolanan Çocuk Hayatını Kaybetti25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Cinnet Getiren Şahıs Annesini Öldürdü, Babasını Yaraladı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • 2 Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı; 1 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
  • Fetö Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:08
  • Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
  • Atm’ye Cihaz Yerleştirip Kartları Kopyaladılar25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
  • Dargeçit’te Trafik Kazası: 1 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
  • Esenyurt’ta Sitede Asansör Faciası25 Kasım 2017 Cumartesi 16:18
  • 85 Yaşındaki Kadının Evine Hafriyat Kamyonu Devrildi25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Vatandaşlar Kart Kopyalama Cihazı Buldu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti