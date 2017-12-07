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Kardeşlerin Evleri Alev Alev Yandı

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Kardeşlerin Evleri Alev Alev Yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangında iki kardeşe ait evler zarar gördü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangında iki kardeşe ait evler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kestel'e bağlı Kozluören Mahallesi'nde Seyit Aytekin'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri kendilerini evden dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken, alevler hemen bitişiğindeki Seyit Aytekin'in kardeşi Muhsin Aytekin'e ait iki katlı eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine İnegöl ve Kestel'den itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler alevlere dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Seyit Aytekin'e ait ev tamamen kül olurken, kardeşi Muhsin Aytekin'e ait evin bir kısmı zarar gördü. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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