  • BIST 105.026
  • Altın 162,753
  • Dolar 3,9187
  • Euro 4,6430
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C

Kardeşlerinin İş Yerine Tüfekle Ateş Açtılar: 4 Yaralı

» »
Kardeşlerinin İş Yerine Tüfekle Ateş Açtılar: 4 Yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kardeş, aralarında alacak verecek meselesi bulunan diğer 2 kardeşinin kahvehanesine pompalı tüfekle ateş açtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kardeş, aralarında alacak verecek meselesi bulunan diğer 2 kardeşinin kahvehanesine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 4 kişi yaralanırken, otomobille kaçan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Aktepe Mahallesi 2172. Sokak'taki bir kahvehanede saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş olan Mehmet K., Mevlüt K., O.K ve A.K. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.K. ve A.K. yanlarına R.G. ve D.D. adlı şahısları da alarak otomobille, kardeşleri Mevlüt K. ile Mehmet K.'ye ait olan kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı.

Şüpheliler olayın ardından geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayda kahvehanede bulunan Yakup A., Arif K., Mevlüt K. ve Mehmet K. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kurşunlama olayına karışan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri, şüpheli R.G., D.D., O.K., ve A.K.'yi kısa sürede Hürriyet Mahallesi'nde kaçtıkları otomobille yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kimliği belirsiz bir kişi, olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına saldırarak sözlü tacizde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu23 Kasım 2017 Perşembe 23:23
  • Mardin Emniyetinden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon23 Kasım 2017 Perşembe 23:18
  • Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktılar23 Kasım 2017 Perşembe 23:03
  • Takla Atan Traktörün Sürücüsü Yaralandı23 Kasım 2017 Perşembe 23:03
  • Kardeşlerinin İş Yerine Tüfekle Ateş Açtılar: 4 Yaralı23 Kasım 2017 Perşembe 22:53
  • Tosya’da 2 Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı23 Kasım 2017 Perşembe 22:38
  • Kamyonun Ezdiği Çocuk Hayatını Kaybetti23 Kasım 2017 Perşembe 22:33
  • Aynı Aileden 7 Kişi Mantardan Zehirlendi23 Kasım 2017 Perşembe 22:28
  • Merve Öğretmenin Polis Eşini Mesai Arkadaşları Yalnız Bırakmadı23 Kasım 2017 Perşembe 22:08
  • Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı23 Kasım 2017 Perşembe 22:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti