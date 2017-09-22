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Kardeşlik Parkı’nın İnşasına Başlandı

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Kardeşlik Parkı’nın İnşasına Başlandı
Kentteki yeşil alanları artırmak için çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde atıl durumda olan 40 bin metrekarelik...

Kentteki yeşil alanları artırmak için çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde atıl durumda olan 40 bin metrekarelik alanı yeşillendirip Kardeşlik Parkı olarak değerlendirecek. Meydan, spor sahaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yer alacağı parka toplam 3 bin 230 ağaç dikilecek.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Bağlar ilçesi Şanlıurfa Yolu üzerindeki Hamravat Konutları önünde bulunan atıl durumdaki 40 bin metrekarelik alana Kardeşlik Parkı inşa ediyor. Eylül ayı başında çalışmalara başlayan ekipler, ilk etapta alanda iş makinalarıyla hafriyat çıkarma ve saha düzeltme çalışması yürütüyor. Bu çalışmanın ardından Kardeşlik Parkı'nda, sulama, elektrik, kanalizasyon ve internet hattı ve benzeri çalışmalar başlayacak. Altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarına geçilecek.

Meydan, çocuk oyun alanı ve gölet

İki ana bölümden oluşan Kardeşlik Parkı'nın, 10 bin metrekarelik ilk etabında 1'i ana giriş olmak üzere toplam 5 girişi olacak. İlk etapta, 750 metrekare boyutunda meydan, bin 500 metrekarelik yapay gölet ve gölet içinde ada şeklinde 2 adet 250 metrekarelik kafeterya, 500 metrekare çok amaçlı kullanım alanı ve içinde patent pisti, WC, 125 metrekare çocuk oyun alanı, çim tırmanma tepesi, 1,5x400 metre koşuyolu, 1,5x400 metre bisiklet yolu, 3x400 metre yürüyüş yolu ve havuz adası üzerinde çekme germe sistemi yer alacak.

Spor sahaları, yeşil alanlar ve yürüyüş yolu

30 bin metrekarelik parkın 2'nci etabında ise 3 giriş kapısı olacak ve bu bölümde yeşil alanlar, spor sahaları, fitnees aletleri, kamelyalar ve oturma bankları yer alacak. 30x50 metre ölçülerinde yapılacak olan futbol sahası için tribün ve soyunma odaları inşa edilecek. 30 bin metrekarelik 2'inci etabın çevresi komple yürüyüş, koşu ve bisiklet yolundan oluşacak. Park içinde 1'i şadırvan şeklinde toplam 5 adet çeşme yapılacak.

Parka 3 bin 230 ağaç dikilecek

Parkın 10 bin metrekarelik ilk etabını daha çok meydan ve havuz şeklinde değerlendirecek olan Büyükşehir Belediyesi, 30 bin metrekarelik 2'inci etabı yeşil alan yoğunluklu olarak düzenleyecek. Parka, 25 lale, 15 oya, 75 süs eriği, 1000 ardıç, 150 çınar, 45 katalpa, 25 manolya, 60 akasya, 55 akçaağaç, 500 kartopu, 400 ateş dikeni, 30 servi mavi, 30 alev, 20 erguvan, 800 lavanta olmak üzere toplam 3 bin 230 adet ağaç dikilecek. Park, ayrıca 25 bin metrekarelik rulo çim ile yeşillendirilecek. Kardeşlik Parkı'nın 2018 Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

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