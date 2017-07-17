Karesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anma Etkinliğine Katıldı.

Karesi Belediyesi Kent Konseyi Meclisi üyeleri hain darbe girişimin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde dualar okudu.

Karesi Belediyesi Kent Konseyi Meclisi üyeleri hain darbe girişimin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde dualar okudu.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün gibi hafızalarda yerini koruyor. İstanbul'da ilk olarak Beşiktaş Stadyumu'nun yanında hain terör örgütü tarafından şehit edilen polisler için dua okuyup çelenk bırakan Karesi Kent Konseyi Meclisi üyeleri, ardından İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 15 Temmuz Anma Töreni'ne katıldı. Meclis üyeleri, FETÖ'nün hain girişiminin başladığı ve onlarca insanın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dualar okudu ve ardından Beştepe'deki, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktılar. İstanbul'daki törenlerin ardından Kent Konseyi üyeleri Balıkesir'de düzenlenen anma törenlerine katıldı.