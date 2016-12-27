"Sanat'la bir gün" etkinliğinde yaklaşık 400 öğrenciye hitap eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayali olan insanların sanatçı olduğunu vurgulayarak,...

"Sanat'la bir gün" etkinliğinde yaklaşık 400 öğrenciye hitap eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayali olan insanların sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Bizim de şehirler ilgili hayallerimiz var. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerine gitsinler ama kazandığı değerle Balıkesir'imize geri dönsünler, biz güçlü şehir olalım" dedi.

Sanata karşı olumlu tutum geliştirme çalıştayı "Sanat'la Bir Gün" projesi; Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, BAUN Meslek Yüksekokulu, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. "Haydi Gençler Sanat'lı bir güne" sloganıyla hayata geçirilen ve atölye çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çimen katıldı. Gençlerde görsel sanatlara karşı olumlu tutum geliştirmeyi ve sanat alanlarını yakından tanımalarını sağlamayı hedefleyen "Sanat'la bir gün" etkinliğinde Prof. Dr. Hatice Bengisu Sanat Tarihi ve Sanat Eğitimi, Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ise sanat konulu birer sunum yaptı.

Etkinlikte yaklaşık 400 genç ile buluşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayali olan insanların sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Bizim de şehirler ilgili hayallerimiz var. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerine gitsinler ama kazandığı değerle Balıkesir'imize geri dönsünler, biz güçlü şehir olalım. Çünkü güçlü şehir olmak, güçlü devlet olmak demektir. Güçlü devlet olmak demekse dünyada kendinden kendi medeniyetinden söz ettirmek demektir" dedi.

Türkiye'de yepyeni bir dönem başladığını belirten Başkan Yılmaz, "Bu dönemde sanat ve sanatçıya değer verilmesi talimatını biz kendi adımıza aldık" dedi.

Belediyecilikte de yapılan her işin estetik bir şekilde, vatandaşın da fikrinin alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Biz çalışmalarımızı hayata geçirirken ki süreç içerisinde, bu işi icra eden uzmanlarla, fakültelerimizle bir araya gelerek karar veriyoruz. Çünkü bizim sonucu ihtimale ve öngörüye bırakmayacak kadar detaylarla ilgili kaygılarımız var" açıklamasında bulundu.

"Ben öğrencilerimi çok seviyorum" diyerek sözlerine devam eden Yılmaz, tavsiyelerde de bulundu. Öğrencilerden kendilerini yetenekleriyle ön plana çıkarmasını isteyen Yılmaz, "Üniversiteye başladığınız andan itibaren kariyer planlamanızı yapmaya başlayın. Hayatın herkese eşit verdiği tek şey zaman. Ama başarılı olanlar zamanı iyi kullananlardır. Öz disiplininiz yüksek olduktan sonra başarılı olmanız kaçınılmazdır. Kendinize bir idol seçin, onların tecrübelerinden faydalanın" dedi.