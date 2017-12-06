Karesi, Kar Yağışına Hazır

Karesi Belediyesi, ağır kış şartları öncesinde ilçede gereken önlemleri alıyor.

Karesi Belediyesi, ağır kış şartları öncesinde ilçede gereken önlemleri alıyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki yolların kapanıp ulaşımın aksamaması, vatandaşların kötü hava şartlarından etkilenip mağdur olmamaları için ilçe genelinde kamu binalarında tuz depolandı.

Olası kar yağışında vatandaşların zorluk ve sıkıntı çekmemesi için çalışma programını yapan Karesi Belediyesi bu yıl da ilçe genelinde bulunan okul, hastane, sağlık ocağı, cami, huzurevi gibi yerlerin giriş ve çıkışlarında buzlanmalara karşı meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla harekete geçerek, tuz dağıtımını sürdürdü. Belediye, karla mücadeleye vatandaşı ve kamuda çalışan personeli de dahil ederek etkin bir şekilde yapmayı hedefliyor. Torbalanmış tuzları teslim alan yetkililer ise Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tuz desteği için teşekkür etti.