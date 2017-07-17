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Karesi Spor’da Transferler Sürüyor

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Karesi Spor’da Transferler Sürüyor
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin iddialı takımlarından Karesi Spor, Umutcan Özyıldırım ve Gökhan Karabıyık'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin iddialı takımlarından Karesi Spor, Umutcan Özyıldırım ve Gökhan Karabıyık'ı kadrosuna kattı.

İki oyuncu ile sözleşme imzalayan Karesi Spor'da Basketbol Şube Sorumlusu Talha Esen, takıma önemli iki oyuncuyu transfer ettiklerini ifade ederek, "Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı ve söz sahibi olacak bir takım kurmaya devam ediyor, bununla da gurur duyuyoruz. Umutcan, Balıkesir'de doğup büyüyen ve uzun süredir Balıkesir'i Türkiye'de temsil eden başarılı bir sporcumuz. Gökhan'ın ise annesi Balıkesirli. Balıkesirli oyuncuları kadromuza katmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü onlar bir çok takımda Balıkesir'i Türkiye'ye temsil etti. Şimdi de kendi şehirleri için mücadele edecekler. Umuyorum hep birlikte güzel ve başarılı bir sezon geçiririz" dedi.

Karesi Spor gibi başarılı bir organizasyonun içerisinde yer alacağı için mutlu olduğunu belirten Umutcan Özyıldırım, "Kendi şehrimin takımında mücadele edeceğim için hem çok mutlu hem de gururluyum. İnşallah tüm takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Gökhan Karabıyık ise bir Balıkesir takımına transfer olduğu için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İnşallah sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirir, hedeflediğimiz noktalara ulaşırız" açıklamasında bulundu.

Karesi Spor'un yeni iki transferiyle yoluna güçlenerek devam ettiğini söyleyen Karesi Spor Kulüp Müdürü Yahya Akduman, "Oyuncularımızın ikisi de Balıkesir kökenli. Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın "kendi öz değerlerimizle liglerde mücadele edelim" sözlerine uygun bir takım oluşturuyoruz. Umutcan ve Gökhan'ın bize güç katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Umutcan Özyıldırım, 2016-2017 sezonunda Beylikdüzü Basketbol Takımı ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 5.3 sayı, 2.4 ribaunt, 0.8 asist ortalaması yakaladı.

Geçtiğimiz sezon Petkim Spor forması giyen 1988 doğumlu, 2.05 boyundaki Pivot Gökhan Karabıyık, geçtiğimiz sezon 7.7 sayı, 2.0 ribaunt, 0.8 asist ve yüzde 56 iki sayılık ortalama yakaladı.

Karesi Spor’da Transferler Sürüyor

Karesi Spor’da Transferler Sürüyor

Karesi Spor’da Transferler Sürüyor

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