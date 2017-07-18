Karesi’de Başpehlivan Balaban’a Sevgi Seli

656'ncı tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Başpehlivan olan İsmail Balaban, ayağının tozuyla Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir'de vatandaşlarla...

656'ncı tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Başpehlivan olan İsmail Balaban, ayağının tozuyla Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir'de vatandaşlarla kucaklaştı. Balaban, "Balıkesir benim ikinci memleketim. Balıkesir'i çok seviyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyeleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Edirne Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ı Balıkesir'de ağırladı. Ayağının tozu ile Balıkesir'e gelen İsmail Balaban, sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısının ardından Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte şehirde tur atıp hakla kucaklaştı. Kırkpınar Başpehlivanını karşılarında gören Balıkesirliler büyük sevinç yaşadı ve pehlivanla fotoğraf çektirme yarışına girdi. Balıkesirlilerin kendisine olan ilgisi karşısında mutluluk duyduğunu ifade eden Balaban, "Balıkesir benim ikinci memleketim. Balıkesir'de güreşe sahip çıkılıyor ve Balıkesirliler güreşçileri çok seviyor" dedi.