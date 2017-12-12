Kargaların Akşam Dansı

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için Aydın şehir merkezine akın etti.

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için Aydın şehir merkezine akın etti. Özellikle kenar mahallelerde alay alay uçan kargalar ilginç görüntüler oluştururken bir anda ortaya çıkan binlerce karga görenleri şaşırttı.

Havaların soğuması ile ortaya çıkan binlerce karganın, şehir merkezine yakın bölgede topluca hareket edip uzun süre geceyi geçirecek yer aradılar. Efeler Yedieylül Mahallesi'nde uzun süre uçuşan kargalar güvenli bölge aradılar. Alay şeklinde uçuşan kargalar havanın kararması ile birlikte evlerin çatılarına ve parklardaki ağaçlara sardı. Kargaların aydın semalarındaki dansı objektiflere bu şekilde yansıdı.