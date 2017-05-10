Kargaların Yuva Yaptığı Tuvaleti Kullanıma Kapattı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uzun süredir gelmediği evinin kapılarını açan bir kişi, evin tuvalet kısmına kargaların yuva yaptığını görünce tuvaleti...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uzun süredir gelmediği evinin kapılarını açan bir kişi, evin tuvalet kısmına kargaların yuva yaptığını görünce tuvaleti kullanıma kapadı.

Kandıra'nın Aydınlık Mahallesi'nde uzun süre evinde olmayan bir şahıs, aylar sonra evine döndüğünde evin tuvaletinde kargaların yaptığı yuvayla karşılaştı. Evin çatı katındaki tuvalete kargalar tarafından 1 metreyi aşkın çalı çırpı yığılarak yuva yaptığını gören ev sahibi önce şaşırdı. Daha sonra yuvayı inceleyen ev sahibi içinde 5 adet yumurta olduğunu görünce tuvaleti kısa süreliğine kullanıma kapattı. Kargaların bu dönemde yumurtalarını saklamak için kendilerine yuva yapacak yer aradıklarını söyleyen ev sahibi, buna benzer manzaralarla daha önce de karşılaştığını ancak böylesine ilk kez rastladığını belirtti.