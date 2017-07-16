Kargı Milli İrade İçin Yürüdü

Çorum'un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

15 Temmuz milli iradeye saygı ve şehitler anısına düzenlenen kortej yürüyüşüne, Kargı Kaymakamı Muhammet Çetin, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Baş Savcısı Ahmet Rufai Şahin, Cumhuriyet Savcısı Kemal Yağbasan, İlçe Emniyet Amiri Deniz Demirel, İlçe Jandarma Komutan V. J. Kd. Bçvş İsmail Balaban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülhan Demiral, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kargı Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saat kulesi meydanına kadar yürüdü. Saat kulesi meydanında nöbeti tutmak için bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak tekbirler getirdi.

Meydanda bekleyen kalabalığa hitap eden Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "15 Temmuz hain darbe girişimi önce Allah'ın, sonrada iman dolu, yürekli, kahraman milletimiz sayesinde başarılı olamadı" dedi. Başkan Şen sözlerini şöyle sürdürdü. "Eğer darbe başarılı olsaydı, Allah korusun Suriye'den beter olurduk. Allah milletimize birdaha böyle olaylar yaşatmasın" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Kargı Kaymakamı Muhammet Çetin, 15 Temmuz'da Türk milletinin tarih yazdığını belirterek, "Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde onları gönülden yad ederek hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra meydanda kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen programı izleyen vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunduğunda burada diye bağırdı.

Program boyunca katılan vatandaşlara Kargı Belediyesi tarafından içecek ikramı yapılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde pilav ikram edildi.