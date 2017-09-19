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Kargı’da Gaziler Günü Kutlamaları

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Kargı’da Gaziler Günü Kutlamaları
Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Hükümet binası önünde gerçekleştirilen törene Kargı Kaymakamı Muhammet Çetin, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Kemal Yağbasan, J.Teğ. Tayfun Köksal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, gaziler, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

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