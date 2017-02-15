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Kargın’da Dere Temizliği

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Kargın’da Dere Temizliği
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Kargın Mahallesinde bulunan derenin temizlik çalışmasını...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Kargın Mahallesinde bulunan derenin temizlik çalışmasını başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelindeki derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ahmetli Kargın Mahalle Muhtarlığınca MASKİ Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda mahallede bulunan derede temizlik çalışmasına başlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kargın Mahallesinde bulunan ıslahsız kuru derede 2 bin 500 metrelik temizlik çalışmasını başlattı. Derenin temizlik çalışması tamamlandığında yağışlı havalarda olası su taşkınlarının önüne geçerek dere çevresinde yaşayan vatandaşların ve tarım arazilerinin zarar görmesi engellenmiş olunacak.

Kargın’da Dere Temizliği

Kargın’da Dere Temizliği

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