Kargo Deposunda Kaçak Doğum Kontrol Hapları Ele Geçirildi

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 113 kutu doğum kontrol hapı, bin 150 adet güneş gözlüğü, 700 adet gözlük...

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 113 kutu doğum kontrol hapı, bin 150 adet güneş gözlüğü, 700 adet gözlük kutusu ile 172 adet çeşitli markada parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik 30 Kasım'da Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir kargo şirketinin deposuna baskın düzenledi. Depoda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 113 kutu gebelik önleyici doğum kontrol hapı, bin 150 adet güneş gözlüğü, 700 adet gözlük kutusu ile 172 adet çeşitli markada parfüm ele geçirildi.

Operasyonda B.A.G. adlı şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

B.A.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.