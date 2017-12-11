Kargodaki Şüpheli Sıvı İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kargo şirketinin şehirlerarası nakil deposunda 20 litrelik plastik bidonda şüpheli sıvı bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kargo şirketinin şehirlerarası nakil deposunda 20 litrelik plastik bidonda şüpheli sıvı bulundu. Olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri, sıvının asotent-solvent karışımı sıvı olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Kale Mahallesi 288 Sokak'taki bir kargo firmasının şehirlerarası nakil deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firma görevlileri İstanbul Esenler'den T.K., tarafından Muğla'da bulunan M.B.'ye gönderilen 20 litrelik plastik bidondan sıvı dökülünce, etkilendiler. Bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer 112 Acil Servise bildirilmesi üzerine depoya Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Bomba İmha Uzman ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri önlem alırken, AFAD ekipleri, gaz maskesi ve koruyucu elbise giyerek, cihazla inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 20 litrelik plastik bidonda bulunan sıvının asotent-solvent karışımı bir sıvı olduğu ortaya çıktı. Ekipler, bidonu koruyucu poşetlere koydu. Sıvının insan hayatını tehdit etmediği, ancak kötü koku yaydığı belirtildi.

20 litrelik bidonun alınması için kargo firmasının yetkilileri M.B.'ye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, "izinsiz yanıcı ve parlayıcı taşımaktan" kargo firması hakkında yasal işlem yaptı.