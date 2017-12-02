Karı-koca Ürettikleri Süpürgeleri Doğu İllerine Satıyor

Samsun'da, 20 yıldır baba mesleği olan süpürgecilik işini yapan Nuri ve Özlem Aydemir çifti yaptıkları el hasır süpürgelerini doğu illerine satıyor.

Samsun'da, 20 yıldır baba mesleği olan süpürgecilik işini yapan Nuri ve Özlem Aydemir çifti yaptıkları el hasır süpürgelerini doğu illerine satıyor.

Çarşamba ilçesinde 20 yıldır süpürgecilik yapan Nuri ve Özlem Aydemir çiftinin ürettiği süpürgeler, özellikle doğu illerinden talep görüyor. Genelde kırsal bölgelerde tercih edilen hasır süpürgeler Erzurum, Kars, Ağrı, Van gibi illerde kırsal kesimlerde kullanılıyor.

"Mesleğin geleceğini iyi görmediğimiz için çocuklarımıza öğretmedik"

Süpürgecilik mesleğini babasından devraldığını belirten Nuri Aydemir, "Bu işi babamızdan devraldık. Eskiden süpürgeleri elle yapıyorduk. Şimdi makinelerde yapıyoruz. Eskiden beş kişi elle haftada 200 tane yapabiliyordu, şimdi ise makinelerde haftada 500-600 tane yapabiliyoruz. Daha seri ve daha az yorucu oluyor. Elde yapanlar var ama çoğunluk makinede yapıyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Van illerine satış yapıyoruz. Doğuda bu süpürge tutuluyor. Kırsal bölge insanı bunu tercih ediyor. Doğuya da bu yüzden gidiyor. Doğuda şehir merkezlerinde değil kasabalarda kırsal bölgelerde kullanılıyor. Ev ve dükkan süpürgesi yapıyoruz. Ortalama 7 liradan satılıyor. Bu işin geleceği parlak değil. Meslek bitme noktasında. Mesleğin geleceğini iyi görmediğimiz için çocuklarımızı burada yetiştirmiyoruz" dedi.

20 yıldır eşiyle birlikte çalıştığını belirten Özlem Aydemir, "Geçimimiz için bu işi yapıyoruz. Biz bunu balkonlarda, merdivenlerde kullanıyoruz. Sabah eşimle birlikte geliyoruz, akşam birlikte çıkıyoruz" diye konuştu.