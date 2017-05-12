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Karikatürde Samsun'a 'mansiyon ödülü'

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Karikatürde Samsun'a 'mansiyon ödülü'
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması’nda Samsun'dan Esra Yüce Yazıcı mansiyon ödülü kazandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin ilkini geçen yıl düzenlediği Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması’nın ikincisi bu yıl 1 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye’nin önemli karikatüristlerinin de katıldığı yarışmaya 281 eser gönderildi.

Ahmet Aykanat, Kürşat Zaman, Engin Selçuk, Eray Özbek, Mustafa Yayla, Fatin Tapçı ve İlhan Metin’den oluşan yarışma jürisi, 5 Mayıs tarihinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında toplanarak ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.

SAMSUN'DAN KATILDI DERECEYE GİRDİ 
Yarışmaya Bursa’dan katılan Mehmet Kahraman 2. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması’nın birincisi oldu. İkinci İzmir’den Aytur Şahinbay, üçüncü ise yarışmaya İstanbul’dan katılan Ergül Aktaş oldu.Samsun'dan yarışmaya katılan Esra Yüce Yazıcı ise ikincilik mansiyon ödülünü kazandı.

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