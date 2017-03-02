  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, Safra Kesesinden 157 Adet Taş Çıktı

» »
Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, Safra Kesesinden 157 Adet Taş Çıktı
Bolu'da, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinde taş tespit edildi.

Bolu'da, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinde taş tespit edildi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 157 adet taş çıktı.

Bolu'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde Genel Cerrahi Polikliniği'ne şiddetli karın ağrısı şikâyetleriyle başvuran 45 yaşındaki kadın hastada yapılan tetkiklerde safra kesesi taşı tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz tarafından yapılan ameliyatta hastanın safra kesesinden 157 adet taş çıkarıldı.

Tıp literatüründe nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz, "Hastamızın ultrason çekimlerinde sayısı belirsiz şekilde safra kesesi taşı tespit etmiştik ama cerrahi müdahale esnasında karşılaştığımız durum ameliyathanedeki tüm sağlık personelimizi şaşkına çevirdi. Normalde safra kesesi müdahalelerinde 2,3 ya da 4 taşla karşılaşırız. 45 yaşındaki bu kadın hastamızın safra kesesinden tam 157 adet taş çıktı. 10 yılı aşan meslek hayatımda böylesi bir durumla ilk kez karşılaştım" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İznik’in Fethi Coşkuyla Kutlandı02 Mart 2017 Perşembe 17:38
  • Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Trabzon’da Masaya Yatırıldı02 Mart 2017 Perşembe 17:08
  • Açlık Grevi Yapan Hayvanseverler Yine İkna Edilemedi02 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü02 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • Isparta’ya Mart Ayında Kar Sürprizi02 Mart 2017 Perşembe 16:48
  • Aksaray’da 4’üncü Tarım Fuarı 15 Temmuz Şehitlerine İthafen Açıldı02 Mart 2017 Perşembe 16:43
  • Bakan Özlü 1000 Öğrenciye 1000 Tablet Dağıtım Törenine Katıldı02 Mart 2017 Perşembe 16:38
  • Gizli Kamera Kaydının Boşanma Davasında Etkisi02 Mart 2017 Perşembe 16:18
  • Kahraman Başkan, Kurtardığı Dalgıç İle Buluştu02 Mart 2017 Perşembe 16:18
  • Ağrı Valisi Musa Işın: “Hiçbir Çalışmanın Olmadığı Belediyeyi Devraldık”02 Mart 2017 Perşembe 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti