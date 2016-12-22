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Karın Kapattığı Yollar Büyükşehir Ekipleri Tarafından Açılıyor

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Karın Kapattığı Yollar Büyükşehir Ekipleri Tarafından Açılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya kırsalında kapanan yolları açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya kırsalında kapanan yolları açıyor.

Alanya çevresinde etkili olan kar ve tipi şehrin kuzey yamaçlarını beyaza bürürken, yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Birçok mahalle yolu kar nedeniyle kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

Büyükşehir ekipleri Mahmutseydi Mahallesi ile Gedevet Yaylası arasındaki grup yolunu iş makinaları ile temizledi. Dere ve Türktaş mahallerinin yolu aşırı buzlanma ve yoğun kar nedeniyle tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Dim Vadisi'nde yoğun kar nedeniyle kapanan Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü yolu da Büyükşehir iş makineleri tarafından açıldı. Kar temizliğinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Son yılların en zorlu hava şartlarıyla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Karla mücadele devam edecek" dedi.

Karın Kapattığı Yollar Büyükşehir Ekipleri Tarafından Açılıyor

Karın Kapattığı Yollar Büyükşehir Ekipleri Tarafından Açılıyor

Karın Kapattığı Yollar Büyükşehir Ekipleri Tarafından Açılıyor

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