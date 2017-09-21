Karısını Bıçaklayarak Öldüren Yaşlı Adam Tutuklandı

Bolu'da karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet B. (74) ile üçüncü evliliğini yaptığı eşi Hüsniye B. (62) sabah yine aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3'er çocukları olan çiftin tartışmaları büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Mehmet B., mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında Hüsniye B. evin salonunda kanlar içinde kalırken, Mehmet B. polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Cinayetin işlendiği adrese giden ekipler, Mehmet B.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

"Çocuklarına sorun" dedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlı adam geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Mehmet B., gazetecilerin "Karınızı miras kavgası yüzünden mi öldürdünüz?" sorusuna "Çocuklarına sorun" cevabını verdi. Mehmet B., savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.